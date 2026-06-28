В Белгородской области при детонации БПЛА ВСУ пострадал младенец

В Белгородской области в поселке Красная Яруга в результате детонации украинского беспилотника пострадала трехмесячная девочка. Об этом говорится в канале регионального оперштаба в «Максе».

По данным источника, ЧП случилось еще в пятницу 26 июня. Уточняется, что родители младенца отказались от госпитализации. Известно, что днем ранее они вызвали для ребенка скорую помощь. Отмечается, что у трехмесячной девочки медики диагностировали минно-взрывную травму.