В Белгородской области при детонации БПЛА ВСУ пострадал младенец

В Белгородской области в поселке Красная Яруга в результате детонации украинского беспилотника пострадала трехмесячная девочка. Об этом говорится в канале регионального оперштаба в «Максе».

По данным источника, ЧП случилось еще в пятницу 26 июня. Уточняется, что родители младенца отказались от госпитализации. Известно, что днем ранее они вызвали для ребенка скорую помощь. Отмечается, что у трехмесячной девочки медики диагностировали минно-взрывную травму.

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Кроме того, сообщалось, что за помощью к врачам обратился мужчина, который получил акубаротравму при детонации FPV-дрона в селе Ржевка 25 июня. В оперштабе рассказали, что лечение пострадавшего продолжится амбулаторно.

Согласно информации врио губернатора Белгородской области Александра Шуваева на воскресенье 28 июня, за минувшие сутки ВСУ 64 раза атаковали регион, в результате чего погиб один мирный житель, еще один был ранен.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Славянске-на-Кубани в результате атаки БПЛА ВСУ погиб человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ДетиБелгородская областьПострадавшиеВСУБеспилотники

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