Пытавшегося устроить теракт в Крыму экстремиста-полковника ГУР ликвидировали

Полковника ГУР Минобороны Украины Рустема Фахриева (в России внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), причастного к организации попытки теракта в Крыму, ликвидировали. Об этом сообщает РИА Новости.

В силовых структурах рассказали изданию, что это произошло 18 мая на Украине.