Пытавшегося устроить теракт в Крыму экстремиста-полковника ГУР ликвидировали
Полковника ГУР Минобороны Украины Рустема Фахриева (в России внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), причастного к организации попытки теракта в Крыму, ликвидировали. Об этом сообщает РИА Новости.
В силовых структурах рассказали изданию, что это произошло 18 мая на Украине.
Известно, что он был активистом «Меджлиса крымскотатарского народа» (запрещенная в РФ экстремистская организация) и участвовал в попытке силового захвата здания Совета министров Республики Крым в 2014 году.
Согласно информации ФСБ, именно экстремист Фахриев организовал покушение на одного из старших офицеров Минобороны РФ в декабре прошлого года. Тогда силовики ликвидировали украинского агента при закладке взрывного устройства под автомобиль военного.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Дагестане задержали подростка-администратора международной террористической сети.
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