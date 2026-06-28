СМИ: Блогеру Портнягину списали около 1 млрд рублей долга по налогам

Защита бизнес-тренера заявила, что эти начисления были сделаны необоснованно. Уточняется, что долг принадлежит 25 предпринимателям, часть которых является крупнейшими в России. Адвокат блогера рассказал, что налоговая якобы необоснованно сочла долг аффилированным только с Портнягиным, и в настоящий момент этот вопрос является предметом спора в арбитражном суде.

Дмитрий Портнягин и его супруга Екатерина проходят по делу об отмывании денег, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Согласно версии следствия, они переводили деньги со своих бизнес‑счетов на личные и тратили их на себя.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев в интервью НСН рассказал, что блогеру Александре Митрошиной в рамках дела о легализации денежных средств в особо крупном размере дали условное наказание в виде трех лет, так как она сотрудничала со следствием и вернула все «долги».