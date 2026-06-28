СМИ: Блогеру Портнягину списали около 1 млрд рублей долга по налогам

Блогеру-бизнесмену Дмитрию Портнягину списали примерно 1 млрд рублей налогового долга. Об этом сообщает канал «Baza» в «Максе».

По данным источника, 864 млн рублей из налоговой задолженности пропали спустя несколько дней после начала процедуры банкротства. Уточняется, что «заморозка» произошла в рамках судебного дела, чтобы на долг не капала пеня.

СМИ: Блогеру Портнягину начислили около 800 млн рублей налогов

Защита бизнес-тренера заявила, что эти начисления были сделаны необоснованно. Уточняется, что долг принадлежит 25 предпринимателям, часть которых является крупнейшими в России. Адвокат блогера рассказал, что налоговая якобы необоснованно сочла долг аффилированным только с Портнягиным, и в настоящий момент этот вопрос является предметом спора в арбитражном суде.

Дмитрий Портнягин и его супруга Екатерина проходят по делу об отмывании денег, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Согласно версии следствия, они переводили деньги со своих бизнес‑счетов на личные и тратили их на себя.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев в интервью НСН рассказал, что блогеру Александре Митрошиной в рамках дела о легализации денежных средств в особо крупном размере дали условное наказание в виде трех лет, так как она сотрудничала со следствием и вернула все «долги».

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ФОТО: ТАСС
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