МО: ВС РФ освободили Писанцы и Новоселовку

В ведомстве уточнили, что в операции по их освобождению приняли участие подразделения группировки войск «Восток». До этого в МО объявили о взятии под контроль населенного пункта Новоскелеватое в Днепропетровской области.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что минувшей ночью 28 июня российские силы ПВО ликвидировали 213 беспилотников ВСУ над территорией страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».