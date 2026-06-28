МО: ВС РФ освободили Писанцы и Новоселовку
Российские военные взяли под контроль населенные пункты Писанцы в Днепропетровской области и Новоселовка в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что в операции по их освобождению приняли участие подразделения группировки войск «Восток». До этого в МО объявили о взятии под контроль населенного пункта Новоскелеватое в Днепропетровской области.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что минувшей ночью 28 июня российские силы ПВО ликвидировали 213 беспилотников ВСУ над территорией страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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