МО: Силы ПВО сбили 590 БПЛА ВСУ и 7 авиационных бомб
Российские силы ПВО ликвидировали 590 беспилотников ВСУ, семь управляемых авиационных бомб и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве добавили, что силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ, а также ударные БПЛА уничтожили на аэродроме два МиГ-29 воздушных сил Украины.
Кроме того, российские военные поразили места хранения безэкипажных катеров, склад комплектующих узлов и агрегатов к ним, объекты топливно-энергетической инфраструктуры, используемые ВСУ, и пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 141 районе.
Ранее в МО сообщили о взятии под контроль населенных пунктов Писанцы в Днепропетровской области и Новоселовка в Запорожской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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