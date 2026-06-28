МО: Силы ПВО сбили 590 БПЛА ВСУ и 7 авиационных бомб

В ведомстве добавили, что силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ, а также ударные БПЛА уничтожили на аэродроме два МиГ-29 воздушных сил Украины.

Кроме того, российские военные поразили места хранения безэкипажных катеров, склад комплектующих узлов и агрегатов к ним, объекты топливно-энергетической инфраструктуры, используемые ВСУ, и пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 141 районе.

Ранее в МО сообщили о взятии под контроль населенных пунктов Писанцы в Днепропетровской области и Новоселовка в Запорожской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».