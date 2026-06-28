СМИ: ВСУ экстренно перебрасывают пограничников в Черниговскую область
ВСУ экстренно перебрасывают пограничников в Черниговскую область. Об этом сообщает РИА Новости.
Речь идет о военнослужащих 31-го пограничного отряда Украины. В силовых структурах рассказали изданию, что ВСУ продолжают переброску живой силы и техники в Черниговскую область.
До этого в Минобороны России сообщили, что ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Писанцы в Днепропетровской области и Новоселовка в Запорожской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее ветеран боевых действий, подполковник Андрей Марочко в интервью НСН допустил, что вслед за Константиновкой российские военные возьмут Дружковку, открывая путь к Славянску и Краматорску.
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