СМИ: ВСУ экстренно перебрасывают пограничников в Черниговскую область

Речь идет о военнослужащих 31-го пограничного отряда Украины. В силовых структурах рассказали изданию, что ВСУ продолжают переброску живой силы и техники в Черниговскую область.

До этого в Минобороны России сообщили, что ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Писанцы в Днепропетровской области и Новоселовка в Запорожской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее ветеран боевых действий, подполковник Андрей Марочко в интервью НСН допустил, что вслед за Константиновкой российские военные возьмут Дружковку, открывая путь к Славянску и Краматорску.