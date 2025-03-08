СМИ: Юморист Петросян попал в реанимацию в Москве
8 марта 202511:59
В Москве известный юморист Евгений Петросян попал в реанимацию. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным источника, у артиста внезапно началось желудочно-кишечное кровотечение, после чего он был госпитализирован в Боткинскую больницу.
Отмечается, что в настоящий момент медики проводят противошоковую терапию. Петросяна подготовят к операции и попытаются остановить кровь.
В феврале 2025 года артист уже был в реанимации после операции на руке, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru