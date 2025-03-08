СМИ: Юморист Петросян попал в реанимацию в Москве

В Курской области в результате атаки дронов ВСУ ранены двое супругов

Суд в США счел правительство КНР виновным в сокрытии данных о распространении коронавируса в начале пандемии и постановил взыскать со страны более $24 млрд

В результате наводнения в Аргентине погибли 10 человек

Теплая погода в Москве сохранится до середины следующей недели