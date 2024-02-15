СМИ: Комик Евгений Петросян попал в реанимацию

Известный советский и российский комик Евгений Петросян угодил в реанимацию после операции на руке, сообщает Telegram-канал Mash.

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Насколько серьезной была операция пока не известно. Петросяну еще предстоит провести некоторое время в палате интенсивной терапии. Если всё будет идти по плану, комика переведут в обычную палату.

Петросяну затем предстоит ещё пройти длительный период реабилитации.

Ранее стало известно, что Евгения Петросяна экстренно госпитализировали с переломом предплечья, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Лызлова
ТЕГИ:БольницаГоспитализацияРеанимацияЕвгений Петросян

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