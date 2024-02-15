СМИ: Комик Евгений Петросян попал в реанимацию
15 февраля 202411:46
Известный советский и российский комик Евгений Петросян угодил в реанимацию после операции на руке, сообщает Telegram-канал Mash.
Насколько серьезной была операция пока не известно. Петросяну еще предстоит провести некоторое время в палате интенсивной терапии. Если всё будет идти по плану, комика переведут в обычную палату.
Петросяну затем предстоит ещё пройти длительный период реабилитации.
Ранее стало известно, что Евгения Петросяна экстренно госпитализировали с переломом предплечья, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru