СМИ: Актер Хэкмен и его супруга умерли от естественных причин

Судмедэкспертиза установила, что смерть американского актера Джина Хэкмена и его супруги наступила от естественных причин. Об этом сообщает CNN.

По словам главного судмедэксперта, доктора Хизера Джаррелла, жена знаменитости, пианистка Бетси Аракава, ушла из жизни из-за хантавирусного легочного синдрома. Источник сообщает, что, с большей долей вероятности, она умерла раньше своего супруга.

Согласно предварительной информации, сам актер мог не знать, что его жена умерла, так как у артиста «были признаки прогрессирующей болезни Альцгеймера». По данным источника, труп собаки оскороносного актера был найден в ящике, а животное могло умереть от голода.