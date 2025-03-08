СМИ: Актер Хэкмен и его супруга умерли от естественных причин
Судмедэкспертиза установила, что смерть американского актера Джина Хэкмена и его супруги наступила от естественных причин. Об этом сообщает CNN.
По словам главного судмедэксперта, доктора Хизера Джаррелла, жена знаменитости, пианистка Бетси Аракава, ушла из жизни из-за хантавирусного легочного синдрома. Источник сообщает, что, с большей долей вероятности, она умерла раньше своего супруга.
Согласно предварительной информации, сам актер мог не знать, что его жена умерла, так как у артиста «были признаки прогрессирующей болезни Альцгеймера». По данным источника, труп собаки оскороносного актера был найден в ящике, а животное могло умереть от голода.
26 февраля Джин Хэкмен был найден мертвым в своем доме в Санта-Фе в штате Нью-Мексико вместе со своей супругой и их собакой. Смерть звезды фильма «Супермен» подтвердил окружной шериф Адан Мендоса. Телеканал передавал, что тело Хэкмена было найдено рядом с кухней, а Аракавы — в ванной комнате, где были разбросаны таблетки.
Ранее RT сообщил, что следователи нашли в доме Хэкмена лекарства и календарь на 2025 год.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru