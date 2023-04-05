СМИ: Украинский ударный дрон упал вблизи Запорожской АЭС

Украинский ударный беспилотник производства Польши упал в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции. Об этом рассказал командир обеспечивающего безопасность ЗАЭС подразделения Вооруженных сил России в беседе с РИА Новости.

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Как отметил собеседник агентства, Киев попытался атаковать АЭС, несмотря на присутствие миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Вес аппарата составлял более двух килограммов. Расположение обломков БПЛА может свидетельствовать о том, что целью атаки была инфраструктура ЗАЭС», — сообщил военный.

Специалисты устанавливают причины падения дрона, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:БеспилотникиВСУРегионыАЭС

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