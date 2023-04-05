СМИ: Украинский ударный дрон упал вблизи Запорожской АЭС
Украинский ударный беспилотник производства Польши упал в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции. Об этом рассказал командир обеспечивающего безопасность ЗАЭС подразделения Вооруженных сил России в беседе с РИА Новости.
Как отметил собеседник агентства, Киев попытался атаковать АЭС, несмотря на присутствие миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
«Вес аппарата составлял более двух килограммов. Расположение обломков БПЛА может свидетельствовать о том, что целью атаки была инфраструктура ЗАЭС», — сообщил военный.
Специалисты устанавливают причины падения дрона, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru