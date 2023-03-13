ВСУ обстреляли деревню Раковка в Брянской области

Украинские военные обстреляли из минометов деревню Раковка в Климовском районе Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

Система ПВО сбила четыре ракеты над Белгородской областью

«В результате атаки поврежден жилой дом, хозяйственная постройка, нарушено энергоснабжение», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Отмечается, что никто из жителей не пострадал, пишет РИА ФАН. Богомаз добавил, что на месте ЧП работают оперативные службы.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что система противовоздушной обороны сбила четыре ракеты над областным центром и Белгородским районом, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: Фото из соцсетей
ТЕГИ:ВСУОбстрелБрянская Область
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