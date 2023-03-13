ВСУ обстреляли деревню Раковка в Брянской области
Украинские военные обстреляли из минометов деревню Раковка в Климовском районе Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«В результате атаки поврежден жилой дом, хозяйственная постройка, нарушено энергоснабжение», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Отмечается, что никто из жителей не пострадал, пишет РИА ФАН. Богомаз добавил, что на месте ЧП работают оперативные службы.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что система противовоздушной обороны сбила четыре ракеты над областным центром и Белгородским районом, напоминает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+11 985 / сут.
Умерли
397 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+11 218 / сут.
- Мясников перечислил правила приема обезболивающих
- СМИ сообщили о потерях ВСУ в десятки тысяч человек
- Собянин рассказал о работе Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей
- Россиян предупредили о случаях мошенничества с обвинением в госизмене
- Подозреваемый в убийстве 15-летней девочки в Подмосковье отправлен под домашний арест
- В Якутии могут создать газодобывающий кластер
- Лидеры Белоруссии и Ирана подписали дорожную карту сотрудничества
- СМИ: «Роман с Западом» закончился
- «Роскосмос» объявил о выведении на орбиту спутника-ретранслятора «Луч-5Х»
- ВСУ обстреляли деревню Раковка в Брянской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru