ВСУ обстреляли деревню Раковка в Брянской области

Патрушев сомневается в причастности украинской группировки к подрыву «Северных потоков» Под минометный обстрел ВСУ попала деревня Раковка в Брянской области Устройства Apple будут отправлять на гарантийный ремонт за границу «Стопкоронавирус.рф» приостановил подсчет данных о коллективном иммунитете против COVID-19