В Брянской области сбили беспилотник ВСУ самолетного типа

Российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

Российские силы ПВО за сутки сбили 18 украинских беспилотников

Аппарат был сбит в районе поселка Навля.

«Беспилотник уничтожен, пострадавших и разрушений нет», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Губернатор указал, что на месте ЧП работают экстренные службы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПВОУкраинаБеспилотникиБрянская Область
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