В Брянской области сбили беспилотник ВСУ самолетного типа
9 марта 202311:20
Российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
Аппарат был сбит в районе поселка Навля.
«Беспилотник уничтожен, пострадавших и разрушений нет», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Губернатор указал, что на месте ЧП работают экстренные службы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+12 496 / сут.
Умерли
396 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+12 536 / сут.
- В Брянской области сбили беспилотник ВСУ самолетного типа
- На Украине заявили о повреждении трех теплоэлектростанций
- Больше 400 домов расселили в Москве по программе реновации
- Мишустин сыграл на рояле романс из рок-оперы «Юнона и Авось»
- В Харькове прекратил работу электротранспорт
- Блогер Варламов призвал «не относиться серьезно» к истории с гражданством Туркменистана
- Бастрыкин поручил возбудить дело по факту отравления командира «Ахмата»
- СМИ: в Шанинке поменяли ректора
- Власти Липецкой области опровергли информацию о работе систем ПВО
- Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье
9 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru