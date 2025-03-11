СМИ: Украинские беспилотники попали в жилые дома в Подмосковье

Один беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины попал в жилой дом в подмосковном Раменском, сообщает Telegram-канал Mash.

Над пятью регионами России уничтожили девять беспилотников ВСУ

Ударной волной выбиты стёкла на последних этажах здания. Полыхает пожар. Осколки беспилотника отлетели на 10–15 метров.

Кроме того, еще один беспилотник ВСУ попал в жилой дом в подмосковном Видном. Ударной волной выбило стёкла на последних этажах.

Несколько часов назад в Домодедово и Раменском уничтожили летевшие на Москву беспилотники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПодмосковьеВСУБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры