СМИ: Украинские беспилотники попали в жилые дома в Подмосковье

Ударной волной выбиты стёкла на последних этажах здания. Полыхает пожар. Осколки беспилотника отлетели на 10–15 метров.

Кроме того, еще один беспилотник ВСУ попал в жилой дом в подмосковном Видном. Ударной волной выбило стёкла на последних этажах.

Несколько часов назад в Домодедово и Раменском уничтожили летевшие на Москву беспилотники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

