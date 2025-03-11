СМИ: Украинские беспилотники попали в жилые дома в Подмосковье
11 марта 202506:01
Один беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины попал в жилой дом в подмосковном Раменском, сообщает Telegram-канал Mash.
Ударной волной выбиты стёкла на последних этажах здания. Полыхает пожар. Осколки беспилотника отлетели на 10–15 метров.
Кроме того, еще один беспилотник ВСУ попал в жилой дом в подмосковном Видном. Ударной волной выбило стёкла на последних этажах.
Несколько часов назад в Домодедово и Раменском уничтожили летевшие на Москву беспилотники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru