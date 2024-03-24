Число пострадавших при теракте в «Крокусе» увеличилось до 182

Министерство здравоохранения Московской области обновило данные о числе пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле».

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В списке пострадавших 182 фамилии. На стационарном лечении находится 121 человек, еще 61 получает помощь амбулаторно.

В воскресенье пострадавшие начали получать выплаты. Сумма компенсации составляет от 500 тысяч до миллиона рублей.

По данным Следственного комитета, при теракте в «Крокусе» погибли 137 человек. Правоохранительные органы изъяли на месте преступления два автомата, 28 магазинов, четыре комплекта боевой амуниции и около 500 патронов, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: мемориал, цветы, крокус, траур
ТЕГИ:Следственный КомитетТерактМосковская Область

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