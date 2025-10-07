В Турции в ДТП с микроавтобусом погибли пять человек
7 октября 202508:38
Микроавтобус с рабочими попал в аварию на юго-востоке Турции, есть жертвы. Об этом сообщает газета Akşam.
ДТП произошло в городе Мерсин. Известно, что микроавтобус перевозил сельскохозяйственных рабочих.
«В результате аварии погибли пять человек, более десяти получили травмы», - отмечает газета.
Предварительно, все погибшие и раненые - граждане Турции.
Ранее в Москве столкнулись два автомобиля, один из них налетел на пешеходов, пострадали три человека, пишет 360.ru.
