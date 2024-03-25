СМИ: Террористы в «Крокусе» говорили по-таджикски
25 марта 202404:30
Во время нападения на здание «Крокус Сити Холла» один из террористов снимал происходящее не телефон и выкрикивал непонятные лозунги, сообщает телеканал «360».
Изначально считалось, что он говорил на арабском языке, однако переводчики рассказали, что преступники общались на таджикском.
Ранее стало известно, что количество пострадавших при теракте в «Крокусе» увеличилось до 182, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru