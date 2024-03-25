СМИ: Террористы в «Крокусе» говорили по-таджикски

Во время нападения на здание «Крокус Сити Холла» один из террористов снимал происходящее не телефон и выкрикивал непонятные лозунги, сообщает телеканал «360».

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Изначально считалось, что он говорил на арабском языке, однако переводчики рассказали, что преступники общались на таджикском.

Ранее стало известно, что количество пострадавших при теракте в «Крокусе» увеличилось до 182, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Следственный комитет России
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