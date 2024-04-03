СМИ: США заранее предупредили Москву об угрозе теракта в «Крокусе»

Американские власти более чем за две недели до теракта в «Крокусе» сообщали российской стороне, что концертный зал может стать целью атаки, сообщает Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников США.

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Другие подробности не приводятся.

Ранее в ИГИЛ заявили о планах террористов из «Крокуса» вступить в бой с полицией.

22 марта в концертном зале «Крокус сити Холл», расположенном у МКАД, произошел теракт. Вооруженные люди перед концертом группы «Пикник» расстреляли зрителей и подожгли здание. По последним данным, в результате кровавой расправы погибли 139 человек, пострадали более 150, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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