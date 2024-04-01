СМИ: террориста из «Крокуса» Фаридуни* тренировали боевики ИГ

Он прошел подготовку к нападению на концертный зал в Стамбуле. В начале текущего года Фаридуни находился в Турции. После возвращения друзья и родные заметили в его речи проявление экстремистских заявлений. Фаридуни прошел обучение у наставников, имеющих боевой опыт, и бывших участников военных формирований «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация), которых он сдал турецким спецслужбам.

Также стало известно, что Фаридуни в Таджикистане отбывал шесть лет в тюрьме. Во время учебы в девятом классе он изнасиловал мальчика и вышел из заключения только в 2020 году, после чего уехал в Москву.

22 марта в концертном зале «Крокус сити Холл», расположенном у МКАД, произошел теракт. Вооруженные люди перед концертом группы «Пикник» расстреляли зрителей и подожгли здание. По последним данным, в результате кровавой расправы погибли 139 человек, пострадали более 150, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

*внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

