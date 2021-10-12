СМИ сообщили о следственных действиях с ректором «Шанинки» по делу экс-замминистра Раковой
Правоохранители проводят следственные действия с ректором Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергеем Зуевым в рамках дела обвиняемой в мошенничестве экс-замминистра просвещения РФ Марины Раковой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«После допроса следствие примет процессуальное решение», — подчеркнул собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что Ракова, будучи замминистра, пролоббировала выделение средств из бюджета для возглавляемого ею «Фонда новых форм развития образования» (ФНФРО). Бюджетные деньги поступали на реализацию госконтрактов в сфере образования, «Шанинка» выступала подрядчиком.
Однако экспертиза выяснила, что проводимые вузом научные исследования были фальсифицированы, ФНФРО принял работу неправомерно и выплатил деньги необоснованно.
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