Ракова обвиняется в мошенничестве на проекте «Учитель года»
Экс-заместитель министра просвещения Марина Ракова подозревается в мошенничестве в ходе реализации проекта «Учитель года». Об этом сообщает пресс-служба Тверского суда Москвы.
«Ракова обвиняется... по факту хищения бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование"», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы.
Ранее этот же суд удовлетворил ходатайство об аресте Раковой. По данным следствия, Ракова могла похитить до 50 миллионов рублей.
При этом президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что МВД со Сбербанком поторопились, объявив ее в розыск и уволив до окончания следстенных действий.
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