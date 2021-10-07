Ракова обвиняется в мошенничестве на проекте «Учитель года»

Экс-заместитель министра просвещения Марина Ракова подозревается в мошенничестве в ходе реализации проекта «Учитель года». Об этом сообщает пресс-служба Тверского суда Москвы.

«Ракова обвиняется... по факту хищения бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование"», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы.



Ранее этот же суд удовлетворил ходатайство об аресте Раковой. По данным следствия, Ракова могла похитить до 50 миллионов рублей.

При этом президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что МВД со Сбербанком поторопились, объявив ее в розыск и уволив до окончания следстенных действий.