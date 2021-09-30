СМИ сообщили подробности обысков у вице-президента Сбербанка Раковой

Обыски по делу о мошенничестве с государственными контрактами прошли у бывшего замминистра просвещения, вице-президента Сбербанка Марины Раковой, а также у ее окружения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Накануне стало известно, что в отношении Раковой возбудили уголовное дело по подозрению в мошенничестве с госконтрактами в сфере образования. Сообщалось, что экс-замминистра причастна к хищению 50 млн рублей, отмечает РИА ФАН. По данным СМИ, правоохранители провели обыски у Раковой, при этом ее не задерживали и не избирали меру пресечения.

Как отметил собеседник РИА Новости, обыски прошли у окружения топ-менеджера — бывшего руководства «Фонда новых форм развития образования» (ФНФРО) и у экс-главы одного из департаментов Минпросвещения.

По словам источника агентства, Ракова, занимая пост замминистра, пролоббировала выделение средств из бюджета для ФНФРО, который возглавляла. Бюджетные деньги направляли на реализацию госконтрактов в рамках проекта «Учитель будущего», подрядчиком выступала Московская высшая школа социальных и экономических наук («Шанинка»). Однако, по данным экспертизы, проводимые научные исследования были фальсифицированы, фонд неправомерно принял выполненные «Шанинкой» работы и необоснованно выплатил деньги, отмечает Ura.ru.

Правоохранительные органы пока не предоставили официальных комментариев.

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Биятов
ТЕГИ:МинпросветОбыскиМошенничествоСбербанк
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