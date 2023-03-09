СМИ сообщили о шестерых участниках подготовки теракта в Приднестровье

В подготовке теракта в Приднестровье принимали участие шесть человек. Об этом сообщил телеканал «Первый Приднестровский» со ссылкой на следствие.

По данным канала, пятеро из шести подозреваемых являются гражданами Украины, которые якобы выдавали себя за беженцев.