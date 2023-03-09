СМИ сообщили о шестерых участниках подготовки теракта в Приднестровье

В подготовке теракта в Приднестровье принимали участие шесть человек. Об этом сообщил телеканал «Первый Приднестровский» со ссылкой на следствие.

По данным канала, пятеро из шести подозреваемых являются гражданами Украины, которые якобы выдавали себя за беженцев.

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СБУ назвала подготовку теракта в Приднестровье «провокацией, срежиссированной в Кремле».

Ранее в четверг СК республики сообщил, что злоумышленники планировали совершить покушение на лидера непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадима Красносельского. Для совершения теракта преступники якобы собирались использовать автомобиль, начиненный взрывчатым веществом с поражающими элементами, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Артем Кулекин
ТЕГИ:ТерактПриднестровье
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