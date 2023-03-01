В МИД предупредили о возможной провокации Киева с радиоактивными материалами у Приднестровья

Дипломат напомнила, что ранее Минобороны РФ предупреждало о подготовке Киевом провокации с целью обвинить российских военных в нанесении ударов по «радиационно опасным объектам».

«Информация получила широкий резонанс среди жителей Украины и граничащих ... стран. Не может не вызывать беспокойство и то, что подобные события происходят в непосредственной близости от Приднестровья, вокруг которого киевский режим сознательно нагнетает напряженность», — отметила Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что в Киеве никак не комментируют информацию о возможной опасности и готовы «использовать любой повод для эскалации конфликта».

Российское внешнеполитическое ведомство призвало профильные организации обратить внимание на предупреждения Москвы. Также в МИД предостерегли Украину и ее западных спонсоров от действий, угрожающих жизни и здоровью тысяч мирных граждан.

