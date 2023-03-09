СБУ назвала подготовку теракта в Приднестровье «провокацией, срежиссированной в Кремле»

Служба безопасности Украины (СБУ) назвала провокацией обвинения в подготовке теракта против лидера непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадима Красносельского и прочих высших должностных лиц республики.

Ранее сегодня министерство госбезопасности Приднестровья заявило, что предотвратило теракт, который якобы готовился по указанию СБУ. В министерстве также утверждают, что причастные к подготовке взрыва задержаны.

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В заявлении СБУ в Telegram-канале сообщили, что подобные заявления – «провокация, срежиссированная в Кремле». Там также посоветовали «не воспринимать всерьез бессмыслицы».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина якобы может устроить провокацию с применением радиоактивных материалов у Приднестровья, передает НСН.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТерактПриднестровьеСБУ
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