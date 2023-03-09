СБУ назвала подготовку теракта в Приднестровье «провокацией, срежиссированной в Кремле»

В заявлении СБУ в Telegram-канале сообщили, что подобные заявления – «провокация, срежиссированная в Кремле». Там также посоветовали «не воспринимать всерьез бессмыслицы».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина якобы может устроить провокацию с применением радиоактивных материалов у Приднестровья, передает НСН.



