В Приднестровье задержали двоих подозреваемых в покушении на главу ПМР

Правоохранительные органы Приднестровья задержали двоих подозреваемых в покушении на на лидера непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадима Красносельского. Об этом сообщил СК республики.

По данным ведомства, для совершения теракта преступники собирались использовать автомобиль, начиненный взрывчатым веществом с поражающими элементами.

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В СК добавили, что подозреваемым могут предъявить обвинения в шпионаже, госизмене и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Министерство госбезопасности ПМР ранее утверждало, что покушение на Красносельского готовилось якобы по указанию Службы безопасности Украины, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Артем Кулекин
ТЕГИ:ТерактПриднестровье
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