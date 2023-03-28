СМИ сообщили о госпитализации экс-премьера Италии Сильвио Берлускони
28 марта 202318:26
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был госпитализирован, сообщают местные СМИ.
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28 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru