СМИ сообщили о госпитализации экс-премьера Италии Сильвио Берлускони

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был госпитализирован, сообщают местные СМИ.

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ТЕГИ:ИталияГоспитализацияСильвио Берлускони

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