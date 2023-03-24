В СПЧ заявили, что Николая Сванидзе отключили от аппарата ИВЛ

По её словам, об этом она узнала от супруги российского журналиста.

«Он сам стал говорить... перешёл полностью на жизненное самообеспечение», - отметила Меркачева, добавив, что, по сути, «начался процесс восстановления».

Сванидзе госпитализировали в феврале, врачи диагностировали отёк легких, сообщает НСН. Позже его переправили для лечения из Москвы в одну из клиник Израиля.

