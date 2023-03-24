В СПЧ заявили, что Николая Сванидзе отключили от аппарата ИВЛ
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева заявила, что бывшего члена Совета Николая Сванидзе отключили от аппарата ИВЛ, сообщает ТАСС.
По её словам, об этом она узнала от супруги российского журналиста.
«Он сам стал говорить... перешёл полностью на жизненное самообеспечение», - отметила Меркачева, добавив, что, по сути, «начался процесс восстановления».
Сванидзе госпитализировали в феврале, врачи диагностировали отёк легких, сообщает НСН. Позже его переправили для лечения из Москвы в одну из клиник Израиля.
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