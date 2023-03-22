Стас Пьеха заявил, что у него острое респираторное заболевание

Российский исполнитель Стас Пьеха попал в больницу, сообщил он в соцсетях.

Стас Пьеха госпитализирован с острым панкреатитом

Он опубликовал видео из больничной палаты, которое уже удалено. Позже певец опубликовал пост, в котором заявил, что у него острое респираторное заболевание. Отмечается, что состояние артиста не вызывает опасения у врачей.

Ранее он сообщил, что находится в медучреждении из-за коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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