Стас Пьеха заявил, что у него острое респираторное заболевание

Он опубликовал видео из больничной палаты, которое уже удалено. Позже певец опубликовал пост, в котором заявил, что у него острое респираторное заболевание. Отмечается, что состояние артиста не вызывает опасения у врачей.

Ранее он сообщил, что находится в медучреждении из-за коронавируса.

