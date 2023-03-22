Стас Пьеха заявил, что у него острое респираторное заболевание
22 марта 202303:02
Российский исполнитель Стас Пьеха попал в больницу, сообщил он в соцсетях.
Он опубликовал видео из больничной палаты, которое уже удалено. Позже певец опубликовал пост, в котором заявил, что у него острое респираторное заболевание. Отмечается, что состояние артиста не вызывает опасения у врачей.
Ранее он сообщил, что находится в медучреждении из-за коронавируса.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru