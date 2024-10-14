СМИ: Школьник выпал из окна в Самаре во время урока

Известно, что ребенок испачкался чернилами, из-за чего над ним стали смеяться другие дети, а мальчик волновался из-за того, что его накажут родители.

По предварительным данным, у школьника диагностирована травма головы, он госпитализирован. Известно, что ребенок хорошо учится и вырос в благополучной семье.

Ранее стрельба произошла в школе района Виертола в финском городе Вантаа, пострадали три человека.

