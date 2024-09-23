Напавшего на одноклассников подростка эвакуируют в медучреждение в Иркутске

Инцидент произошёл в посёлке Балаганск, где в школе №1 ученик напал с молотком на одноклассников. Его остановил учитель физкультуры.

«Пострадавшие получили травмы лёгкой степени тяжести. Всем оказана своевременная медицинская помощь, подростки направлены на лечение домой», - написал Кобзев.

Ранее ученик школы № 68 в Челябинске напал на школьников и педагогов с молотком, пострадали четыре человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

