Напавшего на одноклассников подростка эвакуируют в медучреждение в Иркутске

Подростка, который с молотком напал на одноклассников, готовят к эвакуации в медучреждение в Иркутске. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Прокуратура начала проверку после нападения на школу в Иркутской области

Инцидент произошёл в посёлке Балаганск, где в школе №1 ученик напал с молотком на одноклассников. Его остановил учитель физкультуры.

«Пострадавшие получили травмы лёгкой степени тяжести. Всем оказана своевременная медицинская помощь, подростки направлены на лечение домой», - написал Кобзев.

Ранее ученик школы № 68 в Челябинске напал на школьников и педагогов с молотком, пострадали четыре человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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