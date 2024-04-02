Трое детей пострадали в результате стрельбы в школе в Финляндии
Стрельба произошла в школе района Виертола в финском городе Вантаа, пострадали три человека. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление полиции.
По данным ведомства, инцидент произошел утром 2 апреля, правоохранителей направили на место ЧП около 09:08 мск. Полицейские просили местных жителей держаться подальше от места стрельбы, не выходить из дома и не открывать двери посторонним.
Позже полиция заявила о задержании подозреваемого. Отмечается, что в стрельбе заподозрили несовершеннолетнего.
«В результате стрельбы... пострадали трое детей», — добавили правоохранители.
Ранее неизвестный открыл огонь в одном из ресторанов в американском Нэшвилле, погиб один человек, около пяти пострадали, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru