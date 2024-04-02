Трое детей пострадали в результате стрельбы в школе в Финляндии

Стрельба произошла в школе района Виертола в финском городе Вантаа, пострадали три человека. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление полиции.

По данным ведомства, инцидент произошел утром 2 апреля, правоохранителей направили на место ЧП около 09:08 мск. Полицейские просили местных жителей держаться подальше от места стрельбы, не выходить из дома и не открывать двери посторонним.

Позже полиция заявила о задержании подозреваемого. Отмечается, что в стрельбе заподозрили несовершеннолетнего.

«В результате стрельбы... пострадали трое детей», — добавили правоохранители.

Ранее неизвестный открыл огонь в одном из ресторанов в американском Нэшвилле, погиб один человек, около пяти пострадали, напоминает «Свободная пресса».

