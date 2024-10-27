СМИ: Сбежавшие из колонии в Липецкой области заключенные разрабатывали план несколько месяцев
Заключенные, сбежавшие из исправительной колонии №2 в Липецкой области, разрабатывали план побега несколько месяцев. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным источника, правонарушители самостоятельно смастерили лопаты. Отмечается, что за один день заключенные могли выкопать примерно 30 см земли, которую они смывали в канализацию.
Известно, что длина подкопа составила 65 метров. Через него преступники проникли на территорию бетонного завода.
Согласно информации канала, беглецы срезали светоотражающие элементы со своей одежды, сели в фуру и, доехав до назначенного места, разбежались в разные стороны.
О побеге шестерых заключенных из ИК-2 стало известно 26 октября. Сотрудники колонии обнаружили их отсутствие во время утренней проверки. Позже двоих из беглецов удалось задержать в Тамбовской области. Еще двое были найдены в Липецкой области, а один — в частном секторе в селе Петровское в городском округе Щелково. В настоящий момент полиция продолжает поиски шестого сбежавшего заключенного.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что двое беглецов из ИК-2 в Липецкой области направились в Подмосковье.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Спартак» обыграл «Пари НН» в матче 13-го тура РПЛ
- Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку на Ставрополье
- Над территорией Брянской области сбили 12 украинских беспилотников
- В Госдуме предложили разрешить тонировку передних боковых стекол в машинах
- В Ессентуках из-за аварии без света остались более 30 тысяч человек
- Путин: Китай поддержал инициативу РФ о песенном фестивале по типу «Интервидения»
- Посольство РФ на Шри-Ланке призвало россиян проверить свои визы
- Актер Максим Шпаковский умер в возрасте 48 лет
- На Камчатке ввели режим ЧС из-за вспышки птичьего гриппа
- Общие потери ВСУ в Курской области превысили 27,1 тысячи человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru