СМИ: Сбежавшие из колонии в Липецкой области заключенные разрабатывали план несколько месяцев

Заключенные, сбежавшие из исправительной колонии №2 в Липецкой области, разрабатывали план побега несколько месяцев. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, правонарушители самостоятельно смастерили лопаты. Отмечается, что за один день заключенные могли выкопать примерно 30 см земли, которую они смывали в канализацию.

Известно, что длина подкопа составила 65 метров. Через него преступники проникли на территорию бетонного завода.

Согласно информации канала, беглецы срезали светоотражающие элементы со своей одежды, сели в фуру и, доехав до назначенного места, разбежались в разные стороны.