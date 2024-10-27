СМИ: Сбежавшие из колонии в Липецкой области заключенные разрабатывали план несколько месяцев

Заключенные, сбежавшие из исправительной колонии №2 в Липецкой области, разрабатывали план побега несколько месяцев. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, правонарушители самостоятельно смастерили лопаты. Отмечается, что за один день заключенные могли выкопать примерно 30 см земли, которую они смывали в канализацию.

Известно, что длина подкопа составила 65 метров. Через него преступники проникли на территорию бетонного завода.

Согласно информации канала, беглецы срезали светоотражающие элементы со своей одежды, сели в фуру и, доехав до назначенного места, разбежались в разные стороны.

Халатность и подкоп: В Липецкой области шестеро заключенных сбежали из ИК-2

О побеге шестерых заключенных из ИК-2 стало известно 26 октября. Сотрудники колонии обнаружили их отсутствие во время утренней проверки. Позже двоих из беглецов удалось задержать в Тамбовской области. Еще двое были найдены в Липецкой области, а один — в частном секторе в селе Петровское в городском округе Щелково. В настоящий момент полиция продолжает поиски шестого сбежавшего заключенного.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что двое беглецов из ИК-2 в Липецкой области направились в Подмосковье.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
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