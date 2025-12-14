Число погибших при стрельбе на пляже в австралийском Сиднее выросло до 12 человек

«В результате стрельбы на пляже Бондаи погибли 12 человек, это подтверждено на настоящий момент», - сказал Миннс во время брифинга в прямом эфире на австралийском YouTube-канале APT.

Он также добавил, что полиция и власти штата квалифицируют инцидент как террористический акт.

Ранее сегодня на популярном австралийском пляже Бондай произошла стрельба. Полиция сообщала о 10 погибших и 11 раненых. По предварительным данным, один из подозреваемых был ликвидирован на месте, второй получил ранения и был задержан. Позже полиция задержала третьего подозреваемого, который добровольно сдался властям, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».