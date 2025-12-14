Число погибших при стрельбе на пляже в австралийском Сиднее выросло до 12 человек
Число погибших при стрельбе на пляже Бондай в Сиднее достигло 12 человек. Об этом сообщил премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Крис Миннс.
«В результате стрельбы на пляже Бондаи погибли 12 человек, это подтверждено на настоящий момент», - сказал Миннс во время брифинга в прямом эфире на австралийском YouTube-канале APT.
Он также добавил, что полиция и власти штата квалифицируют инцидент как террористический акт.
Ранее сегодня на популярном австралийском пляже Бондай произошла стрельба. Полиция сообщала о 10 погибших и 11 раненых. По предварительным данным, один из подозреваемых был ликвидирован на месте, второй получил ранения и был задержан. Позже полиция задержала третьего подозреваемого, который добровольно сдался властям, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Число погибших при стрельбе на пляже в австралийском Сиднее выросло до 12 человек
- Картину Валентина Серова выставили на аукцион за $1,5 млн
- Исследование: Половина россиян считают, что через 5 лет китайский потеснит английский
- СМИ: Задержан третий подозреваемый в стрельбе на пляже Бондай в Сиднее
- Песков: Путин любит сам водить автомобиль
- СМИ: В Сиднее при стрельбе на пляже погибли 10 человек
- СМИ: Выступления Дмитрия Маликова подорожали вдвое
- Минобороны: ВС РФ освободили Варваровку в Запорожской области
- Непогода в Саратовской области повредила электроснабжение в 205 населенных пунктах
- США за три года нарастили импорт мороженого из РФ до максимума
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru