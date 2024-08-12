По словам собеседника, Москва даст жесткий ответ, чтобы показать миру, что она всемогуща, и что ничто вроде атаки на Курск не останется безнаказанным.

Россия может отреагировать, запустив сотни ракет, что станет большой проблемой для украинской ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский атакой на Курскую область пытается спасти Киев от неминуемого поражения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

