СМИ: Россия готовит жесткий ответ на атаки в Курской области
12 августа 202405:01
Российские войска готовят жесткий ответ на атаки Украины на Курскую область, сообщает The Sunday Times со ссылкой на официальный источник в Киеве.
По словам собеседника, Москва даст жесткий ответ, чтобы показать миру, что она всемогуща, и что ничто вроде атаки на Курск не останется безнаказанным.
Россия может отреагировать, запустив сотни ракет, что станет большой проблемой для украинской ПВО.
Президент Украины Владимир Зеленский атакой на Курскую область пытается спасти Киев от неминуемого поражения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru