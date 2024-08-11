СМИ: Зеленский не спасет Украину от поражения атакой на Курскую область

Президент Украины Владимир Зеленский атакой на Курскую область пытается спасти Киев от неминуемого поражения, сообщает Times.

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Издание пишет, что Украина готова жертвовать ценными солдатами и техникой, чтобы оказать какое-то сопротивление. Это впустую потраченные жизни солдат и напрасно уничтоженная техника. Это соответствует стилю Зеленского — самонадеянное и рискованное.

Однако исход предстоящих битв будет решен не в пользу Вооруженных сил Украины. Атака в Курской области не поменяет ход боевых действий.

Ранее стало известно, что Украина терпит жестокое поражение в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
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