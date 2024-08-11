СМИ: Зеленский не спасет Украину от поражения атакой на Курскую область
Президент Украины Владимир Зеленский атакой на Курскую область пытается спасти Киев от неминуемого поражения, сообщает Times.
Издание пишет, что Украина готова жертвовать ценными солдатами и техникой, чтобы оказать какое-то сопротивление. Это впустую потраченные жизни солдат и напрасно уничтоженная техника. Это соответствует стилю Зеленского — самонадеянное и рискованное.
Однако исход предстоящих битв будет решен не в пользу Вооруженных сил Украины. Атака в Курской области не поменяет ход боевых действий.
Ранее стало известно, что Украина терпит жестокое поражение в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru