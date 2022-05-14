СМИ: Российские силовики смогли предотвратить побег заключенных из СИЗО в Херсоне
Российские силовики смогли предотвратить побег заключенных из следственного изолятора в центре Херсона, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах России.
Агентство отмечает, что 11 мая заключенные СИЗО в Херсоне начали массовый бунт и выбрались из камер.
«Сотрудники, обеспечивающие безопасность объекта, обратились за помощью к военной полиции России для стабилизации ситуации», — подчеркнул источник в силовых структурах РФ.
По его данным, обстановка стабилизировалась, заключенных поместили обратно в камеры.
Ранее президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковник Сергей Гончаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка» заявил - Украина надеется, что освобожденные уголовники пополнят ряды националистов.
«На Украине не понимают, что этим уголовникам идеология по барабану – им надо мародерствовать, убивать, добывать свои бандитские деньги. Вот проблема какая. Как бы они с этими уголовниками ни обострили ситуацию. Тогда население само побежит к нам, потому что уголовники его достанет. Так что для России даже с перспективой переговоров, а также для спецслужб ЛНР и ДНР вооруженные неонацисты и украинские уголовники - основная проблема», -подчеркнул эксперт.
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