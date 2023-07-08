СМИ: Ребенок убитой украинским пограничником в Мариуполе пары умер от голода
Больной ДЦП ребенок супружеской пары, расстрелянной в Мариуполе украинским пограничником, умер от голода, оставшись один. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на дополнительные документы расследования по факту убийства мужчины и женщины в марте прошлого года.
Ранее пленный украинский пограничник Сергей Ростовский признался в расстреле пары мирных жителей в Мариуполе. По словам военного, 26 марта 2022 года вместе с боевиками запрещенной в РФ террористической организации «Азов» он остановил мотороллер, на котором ехали мужчина и женщина. Испугавшись стрельбы на улице, пара стала уезжать, пограничник открыл огонь по ним. Ростовского обвинили в жестоком обращении с гражданскими, применении запрещенных средств и методов в вооруженном конфликте, а также в убийстве.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по факту совершения преступления пограничником ... получены дополнительные данные, свидетельствующие о гибели ребенка», — сообщил сотрудник силовых структур РФ.
Собеседник агентства предоставил протокол допроса матери погибшей, бабушки умершего ребенка. По ее словам, после начала боевых действий в феврале 2022 года у нее не было связи с родными. Примерно в конце апреля женщина узнала о гибели медицинских работников в Мариуполе и на следующий день поехала к месту захоронения дочери и ее мужа.
«Поскольку у меня имелись ключи от их квартиры, в этот же день я туда поехала и обнаружила труп внука. Я сделала вывод, что он умер от голода, поскольку в квартире валялись сырые овощи со следами зубов», — отмечается в протоколе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru