СМИ: Ребенок убитой украинским пограничником в Мариуполе пары умер от голода

Ранее пленный украинский пограничник Сергей Ростовский признался в расстреле пары мирных жителей в Мариуполе. По словам военного, 26 марта 2022 года вместе с боевиками запрещенной в РФ террористической организации «Азов» он остановил мотороллер, на котором ехали мужчина и женщина. Испугавшись стрельбы на улице, пара стала уезжать, пограничник открыл огонь по ним. Ростовского обвинили в жестоком обращении с гражданскими, применении запрещенных средств и методов в вооруженном конфликте, а также в убийстве.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по факту совершения преступления пограничником ... получены дополнительные данные, свидетельствующие о гибели ребенка», — сообщил сотрудник силовых структур РФ.

Собеседник агентства предоставил протокол допроса матери погибшей, бабушки умершего ребенка. По ее словам, после начала боевых действий в феврале 2022 года у нее не было связи с родными. Примерно в конце апреля женщина узнала о гибели медицинских работников в Мариуполе и на следующий день поехала к месту захоронения дочери и ее мужа.

«Поскольку у меня имелись ключи от их квартиры, в этот же день я туда поехала и обнаружила труп внука. Я сделала вывод, что он умер от голода, поскольку в квартире валялись сырые овощи со следами зубов», — отмечается в протоколе.

