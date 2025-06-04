АЕБ: Продажи новых легковушек в России в мае 2025 года упали на 29%
Продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей (LCV) в мае 2025 года составили 94 023 штуки. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
Отмечается, что с учётом альтернативных каналов поставок (параллельный импорт), которые фиксирует АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг»), продажи новых машин в конце весны составили 93 791 штуку, что на 29% меньше, чем годом ранее.
За первые пять месяцев текущего года в РФ была продана и 453 801 новая легковушка, что на 26% меньше, чем за январь-май 2024 года.
Председатель Комитета автопроизводителей Алексей Калицев указал, что падение можно объяснить длинными майскими выходными и праздничными днями.
«В целом же преобладает общая усталость населения от текущих негативных трендов», - заключил он.
Ранее в Минпромторге РФ заявили, что в мае 2025 года продажи импортных автомобилей в стране упали на 43%, а спрос на отечественные снизился на 15%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- АЕБ: Продажи новых легковушек в России в мае 2025 года упали на 29%
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru