АЕБ: Продажи новых легковушек в России в мае 2025 года упали на 29%

Отмечается, что с учётом альтернативных каналов поставок (параллельный импорт), которые фиксирует АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг»), продажи новых машин в конце весны составили 93 791 штуку, что на 29% меньше, чем годом ранее.

За первые пять месяцев текущего года в РФ была продана и 453 801 новая легковушка, что на 26% меньше, чем за январь-май 2024 года.

Председатель Комитета автопроизводителей Алексей Калицев указал, что падение можно объяснить длинными майскими выходными и праздничными днями.

«В целом же преобладает общая усталость населения от текущих негативных трендов», - заключил он.

Ранее в Минпромторге РФ заявили, что в мае 2025 года продажи импортных автомобилей в стране упали на 43%, а спрос на отечественные снизился на 15%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

