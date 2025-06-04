СК возбудил дело после инцидента с похищением мужчины у Ярославского вокзала

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту незаконных действий в отношении мужчины у Ярославского вокзала в Москве. Как сообщили в ведомстве, все шесть предполагаемых участников инцидента доставлены в следственное подразделение, в ближайшее время они будут задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.

По данным следствия, поводом для начала уголовного дела стали материалы, поступившие из органов дознания. Речь идет о действиях группы лиц, которые, как утверждается, насильственно удерживали мужчину в районе вокзала.