США поддержали договоренности России и Украины по обмену пленными

США приветствуют достигнутые в Стамбуле договоренности между Россией и Украиной о взаимном обмене военнопленными. Об этом заявил советник американской миссии при ООН Энтон Джонджнил в ходе неформального заседания Совета Безопасности.

Он подчеркнул, что Вашингтон призывает стороны к продолжению переговорного процесса для поиска дипломатического урегулирования конфликта.

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Второй раунд переговоров прошел 2 июня во дворце Чираган при посредничестве Турции. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, стороны согласовали масштабный обмен пленными, включая тяжелораненых и несовершеннолетних, с общим числом участников до 1000 человек. Также достигнута договоренность о локальном прекращении огня для эвакуации тел погибших.

Встреча длилась более часа, в ходе нее стороны обменялись предложениями по урегулированию конфликта, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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