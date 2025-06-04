США поддержали договоренности России и Украины по обмену пленными
США приветствуют достигнутые в Стамбуле договоренности между Россией и Украиной о взаимном обмене военнопленными. Об этом заявил советник американской миссии при ООН Энтон Джонджнил в ходе неформального заседания Совета Безопасности.
Он подчеркнул, что Вашингтон призывает стороны к продолжению переговорного процесса для поиска дипломатического урегулирования конфликта.
Второй раунд переговоров прошел 2 июня во дворце Чираган при посредничестве Турции. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, стороны согласовали масштабный обмен пленными, включая тяжелораненых и несовершеннолетних, с общим числом участников до 1000 человек. Также достигнута договоренность о локальном прекращении огня для эвакуации тел погибших.
Встреча длилась более часа, в ходе нее стороны обменялись предложениями по урегулированию конфликта, передает «Радиоточка НСН».
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