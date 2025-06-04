США поддержали договоренности России и Украины по обмену пленными

США приветствуют достигнутые в Стамбуле договоренности между Россией и Украиной о взаимном обмене военнопленными. Об этом заявил советник американской миссии при ООН Энтон Джонджнил в ходе неформального заседания Совета Безопасности.

Он подчеркнул, что Вашингтон призывает стороны к продолжению переговорного процесса для поиска дипломатического урегулирования конфликта.