Профсоюз игроков НХЛ признал Никиту Кучерова лучшим хоккеистом сезона
Выступающий за клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» российский хоккеист Никита Кучеров был признан лучшим игроком сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
По итогам голосования профсоюза игроков НХЛ, россиянин был удостоен награды Ted Lindsay Award («Тед Линдсей Эворд»). Отмечается, что этот приз Кучеров получил уже второй раз в карьере.
«В этом сезоне Кучеров стал лидером НХЛ, набрав 121 очко (37 голов, 84 передачи) в 78 играх, а также завоевал «Арт Росс Трофи» как лидер лиги по количеству очков», - указали в пресс-службе НХЛ.
Из российских хоккеистов эту награду ранее получали Сергей Фёдоров и Евгений Малкин, а также три раза подряд Александр Овечкин.
Ранее голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский установил рекорд клуба по продолжительности сухой серии в плей-офф - она составила 143 минуты 25 секунд, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru