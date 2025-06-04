Профсоюз игроков НХЛ признал Никиту Кучерова лучшим хоккеистом сезона

По итогам голосования профсоюза игроков НХЛ, россиянин был удостоен награды Ted Lindsay Award («Тед Линдсей Эворд»). Отмечается, что этот приз Кучеров получил уже второй раз в карьере.

«В этом сезоне Кучеров стал лидером НХЛ, набрав 121 очко (37 голов, 84 передачи) в 78 играх, а также завоевал «Арт Росс Трофи» как лидер лиги по количеству очков», - указали в пресс-службе НХЛ.

Из российских хоккеистов эту награду ранее получали Сергей Фёдоров и Евгений Малкин, а также три раза подряд Александр Овечкин.

Ранее голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский установил рекорд клуба по продолжительности сухой серии в плей-офф - она составила 143 минуты 25 секунд, сообщает «Свободная пресса».