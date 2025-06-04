Шадаев: Зарубежные мессенджеры используют более 90 млн россиян
Самым популярным сервисом у российских пользователей являются зарубежные мессенджеры. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
В ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабмина он уточнил, что зарубежными мессенджарами ежедневно пользуются более 90 млн россиян, которые проводят в них в среднем 50 минут в день.
По его словам, во многих странах есть национальные мессенджеры, например, в Китае и Японии, и на локальных рынках они доминируют.
«Недавно компания VK вывела на рынок полностью российский мессенджер, который по своей базовой функциональности сопоставим с зарубежными конкурентами», - отметил Шадаев.
Ранее американский бизнесмен Илон Маск анонсировал новый мессенджер XChat с поддержкой шифрования, исчезающих сообщений и отправкой файлов любых типов, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru