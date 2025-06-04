Рособрнадзор: С ЕГЭ удалили почти 500 человек

В ведомстве указали, что основными причинами удаления стали наличие или использование средств связи, заметки и шпаргалки, вынос из аудитории материалов, а также наличие и использование микроустройств.

«По состоянию на 4 июня... за телефон с ЕГЭ удалили 153 человека, за наличие справочных материалов - 283», - уточняется в сообщении.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в ведомство пока не поступали предложения, которые могли бы стать альтернативой ЕГЭ, сообщает RT.

