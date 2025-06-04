Рособрнадзор: С ЕГЭ удалили почти 500 человек
За время основного периода Единого госэкзамена (ЕГЭ), который стартовал 23 мая, с него было удалено 483 человека. Об этом со ссылкой на Рособрнадзор сообщает РИА Новости.
В ведомстве указали, что основными причинами удаления стали наличие или использование средств связи, заметки и шпаргалки, вынос из аудитории материалов, а также наличие и использование микроустройств.
«По состоянию на 4 июня... за телефон с ЕГЭ удалили 153 человека, за наличие справочных материалов - 283», - уточняется в сообщении.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в ведомство пока не поступали предложения, которые могли бы стать альтернативой ЕГЭ, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru