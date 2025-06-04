Трамп обсудил с Путиным атаку на аэродромы и ядерную программу Ирана

Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого стороны обсудили недавнюю атаку Украины на аэродромы в России, а также ситуацию вокруг ядерной программы Ирана.

По словам Трампа, беседа продолжалась один час и 15 минут и носила конструктивный характер, хотя, как он отметил, «не была той, что приведет к немедленному миру».

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Американский лидер заявил, что российская сторона пообещала отреагировать на удары Киева по российским военным объектам. Также Трамп сообщил, что в разговоре подчеркнул недопустимость появления у Ирана ядерного оружия.

Он добавил, что, по его оценке, Москва готова участвовать в переговорах по иранскому ядерному вопросу, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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