Трамп обсудил с Путиным атаку на аэродромы и ядерную программу Ирана

Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого стороны обсудили недавнюю атаку Украины на аэродромы в России, а также ситуацию вокруг ядерной программы Ирана.

По словам Трампа, беседа продолжалась один час и 15 минут и носила конструктивный характер, хотя, как он отметил, «не была той, что приведет к немедленному миру».