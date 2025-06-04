Андреева проиграла 361-й ракетке мира в четвертьфинале «Ролан Гаррос - 2025»
Российская теннисистка Мирра Андреева, занимающая в рейтинге WTA шестое место, не смогла выйти в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису 2025 («Ролан Гаррос»).
Соперницей россиянки в четвертьфинале стала 361-я ракетка мира француженка Лоис Буассон, которая выиграла двухчасовой матч со счётом 0:2 (6:7, 3:6).
В полуфинале представительнице Франции предстоит сразиться со второй ракеткой мира американкой Кори Гауфф.
Что касается Андреевой, то она продолжит борьбу за главный трофей, но только в парном разряде, где она вместе Дианой Шнайдер уже вышла в полуфинал.
Ранее российский теннисист Андрей Рублёв не смог пробиться в четвертьфинал «Ролан Гаррос - 2025», проиграв итальянцу Яннику Синнеру, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru