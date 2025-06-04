Андреева проиграла 361-й ракетке мира в четвертьфинале «Ролан Гаррос - 2025»

Соперницей россиянки в четвертьфинале стала 361-я ракетка мира француженка Лоис Буассон, которая выиграла двухчасовой матч со счётом 0:2 (6:7, 3:6).

В полуфинале представительнице Франции предстоит сразиться со второй ракеткой мира американкой Кори Гауфф.

Что касается Андреевой, то она продолжит борьбу за главный трофей, но только в парном разряде, где она вместе Дианой Шнайдер уже вышла в полуфинал.

Ранее российский теннисист Андрей Рублёв не смог пробиться в четвертьфинал «Ролан Гаррос - 2025», проиграв итальянцу Яннику Синнеру, сообщает RT.

