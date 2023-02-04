СМИ: Украинский пленный рассказал о расстреле мирных жителей в Мариуполе по приказу
Пленный украинский военнослужащий 56-й бригады морской пехоты Владислав Кулык рассказал о расстреле группы мирных жителей Мариуполя по приказу командира, старшего лейтенанта Олега Колмачевского. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам военнопленного, в марте 2022 года дежурный наблюдатель подразделения на заводе Ильича увидел группу людей , передал информацию Колмачевскому, и тот дал приказ открыть огонь. Кулык рассказал, что начал стрелять по горожанам из атомата Калашникова.
Отмечается, что в группе были семь мужчин и одна женщина.
«Мы задавали вопрос старшему позиции: "Зачем открывался огонь?" Он нам ответил на это, что ему дали приказ, что это переодетые военные или корректировщики», — добавил пленный.
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