СМИ: Украинский пленный рассказал о расстреле мирных жителей в Мариуполе по приказу

По словам военнопленного, в марте 2022 года дежурный наблюдатель подразделения на заводе Ильича увидел группу людей , передал информацию Колмачевскому, и тот дал приказ открыть огонь. Кулык рассказал, что начал стрелять по горожанам из атомата Калашникова.

Отмечается, что в группе были семь мужчин и одна женщина.

«Мы задавали вопрос старшему позиции: "Зачем открывался огонь?" Он нам ответил на это, что ему дали приказ, что это переодетые военные или корректировщики», — добавил пленный.

