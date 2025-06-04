Трамп призвал Сенат пока не рассматривать ужесточение санкций против России

Представляющий Республиканскую партию президент США Дональд Трамп попросил своих однопартийцев в Сенате Конгресса США пока не ставить на голосование законопроект об ужесточении антироссийских санкций. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава комитета по делам вооруженных сил Сената Роджер Уикер.

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При этом он отметил, что законопроект поддерживает подавляющее большинство сенаторов, поэтому его принятие верхней палатой Конгресса практически гарантировано.

«Я с оптимизмом смотрю на перспективы того, что мы доберемся до этой точки», - заключил Уикер.

Ранее сенатор Джин Шахин заявил, что законопроект об ужесточении антироссийских санкций, помимо прочего, предусматривает пошлины в размере 500% на товары из стран, которые покупают у РФ нефть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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