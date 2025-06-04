Трамп призвал Сенат пока не рассматривать ужесточение санкций против России
Представляющий Республиканскую партию президент США Дональд Трамп попросил своих однопартийцев в Сенате Конгресса США пока не ставить на голосование законопроект об ужесточении антироссийских санкций. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава комитета по делам вооруженных сил Сената Роджер Уикер.
При этом он отметил, что законопроект поддерживает подавляющее большинство сенаторов, поэтому его принятие верхней палатой Конгресса практически гарантировано.
«Я с оптимизмом смотрю на перспективы того, что мы доберемся до этой точки», - заключил Уикер.
Ранее сенатор Джин Шахин заявил, что законопроект об ужесточении антироссийских санкций, помимо прочего, предусматривает пошлины в размере 500% на товары из стран, которые покупают у РФ нефть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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