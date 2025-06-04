Трамп призвал Сенат пока не рассматривать ужесточение санкций против России

При этом он отметил, что законопроект поддерживает подавляющее большинство сенаторов, поэтому его принятие верхней палатой Конгресса практически гарантировано.

«Я с оптимизмом смотрю на перспективы того, что мы доберемся до этой точки», - заключил Уикер.

Ранее сенатор Джин Шахин заявил, что законопроект об ужесточении антироссийских санкций, помимо прочего, предусматривает пошлины в размере 500% на товары из стран, которые покупают у РФ нефть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

