Солист группы A-ha Мортен Харкет сообщил о болезни Паркинсона

Музыкант также признался, что проблемы с голосом, вызванные болезнью, ставят под вопрос его дальнейшую творческую деятельность. В последние годы он перенес несколько операций.

Группа A-ha, основанная в 1982 году в Осло, обрела общемировую популярность благодаря хиту Take On Me. Помимо Харкета, в состав коллектива входят Пол Воктор-Савой и Магне Фурухольмен, передает «Радиоточка НСН».