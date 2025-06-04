Солист группы A-ha Мортен Харкет сообщил о болезни Паркинсона

Норвежский музыкант Мортен Харкет, фронтмен группы A-ha, официально подтвердил, что у него диагностирована болезнь Паркинсона. Соответствующее заявление опубликовано на сайте коллектива.

Харкет отметил, что смирился с диагнозом, но долгое время не разглашал его, чтобы сохранить возможность спокойно работать. По его словам, сейчас он балансирует между приемом лекарств и борьбой с их побочными эффектами, стараясь замедлить прогрессирование заболевания.

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Музыкант также признался, что проблемы с голосом, вызванные болезнью, ставят под вопрос его дальнейшую творческую деятельность. В последние годы он перенес несколько операций.

Группа A-ha, основанная в 1982 году в Осло, обрела общемировую популярность благодаря хиту Take On Me. Помимо Харкета, в состав коллектива входят Пол Воктор-Савой и Магне Фурухольмен, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / MAGO / Yuri Murakami
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