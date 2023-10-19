СМИ: Разведка США увидела только «легкие повреждения» больницы в секторе Газа

Американская разведка увидела только «легкие повреждения» в попавшей под удар больнице в секторе Газа, сообщил CNN со ссылкой на предварительные данные.

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Отмечается, что разведка США зафиксировала лишь 300 жертв при атаке на больницу.

По данным Минздрава Палестины, в результате израильского обстрела больницы Аль-Ахли в секторе Газа погиб 471 человек.

В Палестине заявили, что здание атаковали израильские самолеты, при этом Армия обороны Израиля обвинила в ударе группировку «Исламский джихад». Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя произошедшее, назвала атаку преступлением и «актом расчеловечивания», отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот
ТЕГИ:СШАПострадавшиеИзраильПалестинаСектор Газа

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