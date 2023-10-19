СМИ: Разведка США увидела только «легкие повреждения» больницы в секторе Газа

Отмечается, что разведка США зафиксировала лишь 300 жертв при атаке на больницу.

По данным Минздрава Палестины, в результате израильского обстрела больницы Аль-Ахли в секторе Газа погиб 471 человек.

В Палестине заявили, что здание атаковали израильские самолеты, при этом Армия обороны Израиля обвинила в ударе группировку «Исламский джихад». Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя произошедшее, назвала атаку преступлением и «актом расчеловечивания», отмечает «Радиоточка НСН».

