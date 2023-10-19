СМИ: Глава Минобороны Израиля призвал военных готовиться к входу в сектор Газа

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что армия обороны страны в скором времени может получить приказ войти в сектор Газа, сообщает Times of Israel.

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По данным газеты, об этом он заявил на встрече с военнослужащими, которая прошла возле границы с палестинским анклавом.

«Сейчас вы видите Газу издалека, скоро вы увидите её изнутри... Приказ поступит», — указал Галлант.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что Израиль намерен превратить Газу в подобие японской Хиросимы, но без использования ядерного оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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